В Югре завели дело о мошенничестве на более 16 млн рублей средств граждан

Прокуратура Нижневартовска по обращениям пенсионеров провела проверку в кредитном потребительском кооперативе "Уральский плюс" соблюдения законодательства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Председатель и кредитный эксперт потребительского кооператива в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа стали фигурантами дела о мошенничестве на сумму более 16 млн рублей со средствами граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура города Нижневартовска по обращениям пенсионеров провела проверку в кредитном потребительском кооперативе "Уральский плюс" соблюдения законодательства. В отношении председателя и кредитного эксперта кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, председатель организации совместно с кредитным экспертом под предлогом получения финансовой прибыли от вложений денежных средств совершили хищение денег граждан на общую сумму более 16 млн рублей. Отмечается, что в настоящее время, в частности, проводятся надзорные мероприятия по возмещению ущерба пострадавшим жителям.