В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА приостановили движение поездов

Пострадавших нет, сообщили в РЖД

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов на участке Котельниково - Канальная в Волгоградской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД). Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

"Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги", - говорится в сообщении.

В результате происшествия задержаны пассажирские поезда №532 Адлер - Киров, №531 Киров - Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково - Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более 4 часов, отметили в РЖД.