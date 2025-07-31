В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 31 июля. /ТАСС/. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал он.

Утром в четверг украинские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Пензе. Жертв и разрушений не было, на территории предприятия возникло возгорание, которое в настоящее время устраняют. Кроме того, в Пензе объявлялся режим "Воздушная опасность", звучали сирены, было приостановлено движение общественного транспорта. В настоящее время этот режим также отменен.