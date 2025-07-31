В Тихом океане около Северо-Курильска произошло второе сильное землетрясение

Ощущаемость толчка в городе составила до 3 баллов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение с эпицентром в 163 км юго-восточнее Северо-Курильска и магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, ощущаемость толчка в Северо-Курильске составила до 3 баллов.

"В 18:42 (10:42 мск - прим. ТАСС) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана в 163 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 5,7, глубина 21 километр. Землетрясение ощутили жители Северо-Курильска, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. За три часа до этого в 241 км юго-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6. В городе оно ощущалось силой до 5 баллов.