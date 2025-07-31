Злоумышленника арестовали, соучастники устанавливаются, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пособника мошенников, похитивших у женщины почти 89 млн рублей под предлогом защиты денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Под предлогом "защиты денежных средств" женщину убедили проехать 200 км на такси, чтобы передать почти 89 млн рублей в руки аферистов. Однако мои коллеги из отдела уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту задержали жителя г. Новосибирска, подозреваемого в пособничестве мошенникам", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что неизвестный позвонил по телефону жительнице Югры, представился работником почты и попросил назвать код из смс-сообщения. Женщина продиктовала его. После этого с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ России, которые пояснили, что мошенники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах". Кроме того, по словам Волк, женщине сообщили, что деньги на ее счетах могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности. Для решения проблемы деньги необходимо перевести на так называемый безопасный счет.

"Посредством мессенджера аферисты выходили на видеосвязь с потерпевшей в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрировали поддельные документы с печатями. Женщина поверила звонившим и проехала на такси до г. Сургута около 200 км, чтобы передать несколькими посылками почти 89 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

Первую посылку с 47 млн рублей наличными она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ России. После этого злоумышленники продолжили манипулировать гражданкой и требовали обезопасить оставшиеся средства. Она поддалась на уговоры и принесла в назначенные место и время еще 42 млн рублей. "На этот раз передачу денег предотвратили полицейские, которые задержали курьера в аэропорту", - пояснила Волк.

Как стало известно, злоумышленник в мессенджере нашел подработку. Он должен был встречаться с людьми, забирать посылки и следовать указаниям анонимного куратора. Также работодатель гарантировал оплату транспортных расходов, суточные и покупку одежды. Неизвестные перевели фигуранту деньги на покупку билетов из Новосибирска в Сургут транзитом через Москву и пообещали за доставку посылки 150 тыс. рублей. Для получения груза фигурант должен был назвать кодовое слово, которое получил от неизвестных. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый арестован. Соучастники устанавливаются.