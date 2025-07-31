В Майском районе КБР в ДТП погиб мотоциклист

Еще один человек серьезно пострадал, сообщили в прокуратуре региона

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в ДТП с участием легкового автомобиля в Майском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Водитель автомобиля в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в прокуратуре КБР.

"По предварительным данным, в Майском районе водитель автомобиля ВАЗ-2106, совершая маневр поворота налево, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с мотоциклом. В результате мотоциклист 1999 года рождения скончался на месте", - говорится в сообщении прокуратуры.

Водитель легковушки, мужчина 1969 года рождения, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Майского района Артем Лукьянов, сообщили в ведомстве.