В ноябре 2024 года коллегия присяжных Высокого суда Ирландии признала виновным спортсмена в изнасиловании, совершенном в дублинском отеле в декабре 2018 года

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Дублина отклонил ходатайство бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, оспаривавшего обвинительный приговор по делу об изнасиловании. Об этом сообщил телеканал RTE.

В ноябре 2024 года коллегия присяжных Высокого суда Ирландии признала виновным спортсмена в изнасиловании, совершенном в дублинском отеле в декабре 2018 года. После этого судебный орган обязал Макгрегора выплатить жертве $250 тыс. в качестве компенсации.

Макгрегору 37 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Ирландец был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он не выступал в турнире с 2021 года.