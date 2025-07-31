На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Один из трех столкнувшихся на Алтуфьевском шоссе в Москве автомобилей перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Алтуфьевском шоссе (в районе пересечения с Илимской улицей) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.