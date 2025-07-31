В Тырныаузе началась эвакуация жителей домов из-за сошедшего селя

Селевой поток стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Эвакуация жителей домов, расположенных у поврежденного моста через реку Герхожан-Суу, началась в Тырныаузе (Кабардино-Балкария), где сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Уважаемые жители города Тырныауз, объявляется эвакуация жителей переулка Молодежный, д. 1-4 и домов рядом с администрацией по проспекту Эльбрусский, д. 36-40. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома и следовать указаниям ответственных лиц", - отметили в пресс-службе муниципалитета.

В четверг около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге. Сейчас движение машин временно приостановлено.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.