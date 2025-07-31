В региональном МВД сообщили, что женщина на легковой машине при повороте не предоставила преимущество в движении мопеду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Легковушка столкнулась с мопедом на трассе в Самарской области, трое несовершеннолетних пострадали, сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Авария произошла на дороге Тольятти - Ташелка. Женщина на легковушке при повороте не предоставила преимущество в движении мопеду. "За рулем мототранспорта находился 14-летний подросток, который перевозил двух пассажиров-юношей 13 и 17 лет. После столкновения с места ДТП бригадой скорой помощи в медицинское учреждение несовершеннолетние госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.