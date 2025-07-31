По данным камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда сейсмособытий составила 5,3, 5,0 и 5,2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:09 по 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 по 13:43 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение произошло в 148 км от Петропавловска-Камчатского, второе - в 118 км, третье - в 189 км. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 15,7 км, второго - на глубине 69,5 км, третьего - 57,7 км.

Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало.