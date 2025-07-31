В региональном управлении МЧС призвали воздержаться от поездки в этом направлении

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение остановили в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария) из-за схода селя, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По состоянию на 21:00 (мск) в результате повреждения на участке объездной дороги ограничено движение через г. Тырныауз в обоих направлениях. Уважаемые жители и гости республики, просим воздержаться от поездки в данном направлении", - сказали в МЧС.

Около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге. Сейчас движение машин временно приостановлено.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.