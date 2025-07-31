Врачи осмотрели ребенка, пострадавшего из-за стрельбы в Подмосковье

Сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Врачи осмотрели ребенка, пострадавшего в результате инцидента со стрельбой из пневматики в Подмосковье. Родители отказались от его госпитализации, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия пострадал один ребенок. Он был осмотрен врачами в больнице, родители отказались от госпитализации", - рассказали в ведомстве.

30 июля в деревне Коробово Ленинского городского округа во дворе жилого квартала двое молодых людей с балкона открыли стрельбу из пневматического пистолета, одна из пулек попала в подростка. Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемых, заведено уголовное дело.