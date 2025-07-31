В ЛНР мужчина лишился ноги, подорвавшись на неизвестном предмете

В правительстве республики сообщили, что пострадавшего доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Мужчина лишился ноги, наступив на неустановленный предмет на берегу Северского Донца в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Мужчина лишился ноги, подорвавшись на неустановленном предмете на берегу Северского Донца в селе Желтое Славяносербского района. Он доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей и полной ампутацией нижней трети левой голени", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, врачи делают все необходимое для стабилизации состоянии пациента.