На Камчатке меньше чем за час произошло три землетрясения

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда сейсмособытий составила 5,2, 5,0 и 5,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Три землетрясения магнитудой 5,2, 5,0 и 5,8 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 17:52 по 18:41 по всемирному координационному времени (с 14:52 по 15:41 мск). Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Первое землетрясение произошло в 192 км от Петропавловска-Камчатского, второе - в 177 км, третье - в 157 км. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 33 км, второго - на глубине 86,6 км, третьего - 38,1 км.

Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало.