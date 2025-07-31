Причины крушения вертолета ВВС Германии пока не установлены

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Третий член экипажа вертолета ВВС ФРГ, потерпевшего крушение во время выполнения тренировочного полета на востоке Германии, найден мертвым. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Наши опасения стали печальной реальностью. Гибель третьего члена экипажа глубоко опечалила весь Бундесвер и меня", - заявил Писториус. "Конечно, я также думаю о военнослужащих 64-й вертолетной эскадрильи. Одна женщина и двое мужчин-военнослужащих погибли, защищая нашу страну", - констатировал министр.

Вертолет ВВС ФРГ потерпел крушение 29 июля недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. Первоначально сообщалось, что два человека погибли и один числится пропавшим без вести. По данным очевидцев, обломки вертолета были обнаружены в реке Мульде. По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез между 10:00 и 10:30 по местному времени (11:00 и 11:30 мск).

Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование. По информации Минобороны ФРГ, спасательные работы на месте крушения еще не завершены.