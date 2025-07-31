Коммунальные службы завершили восстановительные работы после аварии на трубопроводе

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы завершили аварийно-восстановительные работы на трубопроводе Кайтаг - Дербент в Дагестане. Вода в дома жителей Дербента начала поступать, сообщил ТАСС помощник мэра Дербента Тельман Раджабов.

Ранее глава города Ханлар Пашабеков раскритиковал водоснабжающую организацию за то, что более 10 дней некоторые микрорайоны Дербента оставались без водоснабжения. Он потребовал произвести перерасчет оплаты за воду.

"Вчера ночью аварийно-восстановительные бригады ликвидировали четвертую аварию на водоводе Кайтаг - Дербент. Сегодня началась подача воды в дома жителей", - сказал собеседник агентства.