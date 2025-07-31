В администрации Эльбрусского района жителей призвали незамедлительно покинуть свои дома и проследовать в пункт временного разрешения

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Эвакуация значительной части города началась в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) после схода селя. Ранее свои жилища покинули жители близлежащих к селепропускному лотку домов, сообщили в администрации Эльбрусского района КБР.

"Уважаемые жители города Тырныауз, объявляется эвакуация жителей микрорайона Герхожан. Просим вас незамедлительно покинуть свои дома и проследовать в пункт временного разрешения, расположенного в здании лицея №1. При себе иметь документы, лекарства, воду (по возможности)", - отметили в администрации муниципалитета.

Ранее здесь полностью остановили автомобильное движение, а жителей близлежащих к селепропускному лотку домов попросили покинуть свои жилища. Был создан пункт временного размещения граждан.

МЧС региона обратилось к жителям КБР и туристам воздержаться от поездок в Эльбрусский район.

Около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге. Сейчас движение машин временно приостановлено.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.