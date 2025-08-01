В Амурском лимане затонула яхта, севшая на мель

Шесть человек с маломерного парусно-моторного судна были эвакуированы, сообщили в в Дальневосточной транспортной прокуратуре

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Маломерное парусно-моторное судно село на мель в Амурском лимане в северной части Татарского пролива между материковой Азией и Сахалином. Шесть человек с яхты были эвакуированы, а само плавсредство затонуло, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"31 июля около 15:00 (8:00 мск - прим. ТАСС) в северной части Амурского лимана маломерное парусно-моторное судно с шестью гражданами на борту село на мель. В результате яхта получила повреждения и затонула", - говорится в сообщении.

Пассажиров доставил на берег проходящий мимо танкер, который принял сигнал бедствия. Пострадавших нет. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход доследственной проверки по ст. 263 УК РФ.