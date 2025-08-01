На участке пути организовано проведение восстановительных работ, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Секция локомотива грузового поезда сошла с путей в Красноярском крае. Ожидаются задержки движения поездов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 12 часов местного времени [08:00 мск] между станциями Решоты и Ключи Красноярской железной дороги в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с пути секции локомотива, следовавшего в составе грузового поезда. На участке пути организовано проведение восстановительных работ, ожидаются задержки в движении поездов", - говорится в сообщении.

По данным Красноярской железной дороги (КрасЖД), пострадавших в результате ЧП нет, габарит соседнего пути не нарушен. "К месту происшествия направлен восстановительный поезд. На Красноярской железной дороге создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Причины выясняются", - сообщили в КрасЖД.

По факту произошедшего Иланская транспортная прокуратура проводит проверку.