Похищенные телефонными аферистами средства пенсионера были перечислены для последующего обналичивания на расчетный счет подставного лица, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа взыскал с владельца счета телефонных мошенников свыше 1,2 млн рублей компенсации в пользу пенсионера из Югры, который пострадал от действий звонивших ему неизвестных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Сургута приняла меры к защите прав пенсионера, ставшего жертвой телефонных мошенников. Установлено, что 84-летний мужчина пострадал от противоправных действий злоумышленников, которые в ходе телефонного разговора представились сотрудниками банка и под предлогом перевода сбережений на "безопасный" счет завладели принадлежащими ему деньгами в сумме свыше 1,2 млн рублей", - сказано в сообщении.

Как выяснили силовики, похищенные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетный счет подставного лица, проживающего в Кемеровской области. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионера суммы неосновательного обогащения. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика свыше 1,2 млн рублей.