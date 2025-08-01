В Кемеровской области в ДТП с трамваями в 2024 году пострадали 194 человека

По уточненным данным в аварии пострадало больше людей, чем заявлялось ранее, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Травмы различной степени тяжести в ДТП с двумя трамваями в июне 2024 года получили 194 человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Два трамвая столкнулись утром 6 июня 2024 года в начале Кузнецкого моста в Кемерове. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще 146 получили травмы. Возбуждены три уголовных дела. Следователи задержали директора и мастера Кемеровской электротранспортной компании, которые, по предварительным данным, выпустили в рейс трамвай с неисправной тормозной системой.

"В результате аварии пострадали 194 пассажира, один мужчина погиб, восемь человек получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью. В рамках предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального и физического вреда в сумме более 27 млн рублей", - сообщили в региональном СУ СК.