Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет

СМОЛЕНСК, 1 августа. /ТАСС/. УФСБ России по Смоленской области выявило противника СВО, который публично угрожал насилием российским военнослужащим. В отношении него возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти, сообщает УФСБ по региону.

"Сотрудниками регионального УФСБ пресечена противоправная деятельность безработного жителя региона, причастного к возбуждению в сети Интернет ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе с угрозой применения насилия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК России", - говорится в сообщении.

По данным регионального УФСБ, 41-летний мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, в публичном чате одного из мессенджеров размещал записи с высказываниями, направленные на возбуждение ненависти либо вражды к российским военнослужащим с угрозой применения насилия в их отношении. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.