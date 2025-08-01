В Челябинске изъяли свыше 1 млн пачек сигарет без маркировки и документов

Нелегальную продукцию обнаружили в ходе таможенного досмотра транспортного средства

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Представители межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками челябинской таможни изъяли из незаконного оборота свыше 1 млн пачек табачной продукции на границе России и Казахстана, говорится в сообщении на сайте федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

"Представителями межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу совместно с сотрудниками челябинской таможни <…> из незаконного оборота изъято 1 032 400 пачек табачной продукции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что нелегальную продукцию обнаружили в ходе таможенного досмотра транспортного средства. Оно направлялось из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. На продукции нет маркировки, отсутствуют сопроводительные документы.