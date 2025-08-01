Прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины по делу о мошенничестве

Через счет женщины мошенники провели множество финансовых операций с деньгами, полученными криминальным путем, на общую сумму более 10 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская прокуратура утвердила обвинительно заключение по уголовному делу в отношении женщина-дроппера, которая передала данные своих счетов мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Северного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого дроппера - женщины, передавшей данные своего банковского счета мошенникам", - говорится в сообщении.

Через счет женщины мошенники провели множество финансовых операций с деньгами, полученными криминальным путем, на общую сумму более 10 млн рублей.

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвиняемая из-за материальных трудностей, долгов и кредитов нашла в интернете подработку. По указанию злоумышленников она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, открыла в одном из банков счет ИП с дистанционным обслуживанием, указав данные своего паспорта, оставив свой номер и электронную почту. Пользоваться эти счетом она не собиралась и 7 июля передала логин и пароль для доступа к счету мошенникам.

"Злоумышленники использовали счет для зачисления денежных средств, полученных преступным путем. При этом обвиняемая оформила услугу "самоинкассации" и пересылала им смс банка с кодами подтверждения расходных операций", - добавили в пресс-службе.

Вину женщина полностью признала, показав, что за открытие счета ей обещали заплатить 25 тыс. рублей, 5 из которых перечислили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В столичной прокуратуре напомнили, что дропперство предусматривает наказание влоть до лишения свободы на срок до трех лет.