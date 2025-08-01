Он получил от задержанного 2,5 млн рублей и обещал ему менее суровое наказание, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона

УФА, 1 августа. /ТАСС/. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Октябрьскому в Башкирии осужден на четыре года лишения свободы. Он получил от задержанного 2,5 млн рублей и обещал ему менее суровое наказание, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Приговором суда мужчина признан виновным. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в системе правоохранительных органов, на срок 2 года 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы ущерба удовлетворен частично", - указано в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, действуя с соучастниками, предложил потерпевшему заплатить, чтобы его не арестовали, а его действия квалифицировали по менее тяжкой статье УК. В результате он получил 2,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).