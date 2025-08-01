В одном из племенных колхозов Новоалександровского округа он создал преступное сообщество и занимался хищением имущество сельхозпредприятия, сообщили в прокуратуре региона

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Приговор по уголовному делу об участии в преступном сообществе, хищении более 150 млн рублей и самоуправстве вынесен в Новоалександровском суде на Ставрополье в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на 8 лет и 6 месяцев, сообщили в прокуратуре региона.

"Новоалександровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2019 году руководитель одного из племколхозов Новоалександровского округа создал преступное сообщество, в которое вовлек бригадиров и других работников организации с целью хищения имущества сельхозпредприятия. Имея меры воздействия на работников, участники преступного сообщества принуждали иных работников организации оформлять на себя займы из средств, имеющихся на балансе колхоза, при этом деньги заемщикам на руки не выдавались. Главный бухгалтер по подготовленным расходно-кассовым ордерам получал из кассы оформленные суммы, убеждая потерпевших, что они пойдут на выплату заработной платы.

"Кроме того, фигуранты уголовного дела путем внесения в документы финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия подложных сведений об объемах собранного урожая похищали продукцию, выращенную сельхозпредприятием. Денежные средства, вырученные от продажи похищенной сельхозпродукции, тратили на приобретение в личное пользование недвижимого имущества и автотранспортных средств. Общая сумма причиненного сельхозпредприятию ущерба составила более 150 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.