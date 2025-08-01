На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Мирная жительница ранена в результате детонации украинского беспилотника в поселке Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.

На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи, отметил глава региона.