В Челябинске загорелся склад на 2,3 тыс. кв.м

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе МЧС РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар охватил склад в Челябинске. Площадь горения составляет 2,3 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре на улице Игуменка поступило в ГУ МЧС России по Челябинской области. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара - 2 300 кв. метров", - сказали в ведомстве.

В вдеомстве уточнили, что тушение осложняет большая загрузка склада. Огонь тушат 60 человек и 15 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.