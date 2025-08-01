Фигурантку приговорили к трем годам лишения свободы

МАХАЧКАЛА, 1 августа июля. /ТАСС/. Вторая участница сделки по купле-продаже новорожденного ребенка осуждена в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Доказательства,собранные следственным отделом по Советскому району Махачкалы СУ СК России по Дагестану, признаны судом достаточными для вынесения приговора второй участнице сделки по купле-продаже ребенка. Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. "б", "з", ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. <…> Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с отсрочкой отбывания наказания, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста)",- говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, подсудимая в конце 2024 года передала местной жительнице денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей за дальнейшую продажу ей ребенка после его рождения. Последняя, в свою очередь, 1 января 2025 года передала подсудимой при выписке из роддома новорожденного.