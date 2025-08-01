Начальник управления имущественных отношений мэрии Черкесска продавал муниципальную территорию в частную собственность по заниженной цене

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Начальник управления имущественных отношений мэрии Черкесска стал фигурантом уголовного дела о незаконной передаче муниципальной земли рыночной стоимостью более 5 млн рублей в частную собственность по заниженной цене, сообщается на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

"По материалам прокурорской проверки в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник зимой 2024 года утвердил незаконные постановления о схемах расположения земельных участков на кадастровом плане Черкесска. В последующем он неправомерно заключал соглашения о перераспределении земель, находящихся в муниципальной и в частной собственности. "Без применения аукционных процедур земли населенного пункта площадью более 500 кв. м средней рыночной стоимостью свыше 5 млн рублей по заниженной цене перешли в собственность физических лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура КЧР.