Суд Октябрьского района города завершил допрос потерпевшей по делу

САМАРА, 1 августа. /ТАСС/. Стороны процесса по уголовному делу бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина о превышении полномочий готовы к завершению судебного следствия и началу прений, которые ожидаются на заседании 5 августа. Суд Октябрьского района Самары завершил допрос потерпевшей по делу, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, предоставить время для подготовки к прениям сторон. <…> Вопрос об окончании судебного следствия разрешить в следующем судебном заседании <…> 5 августа", - сказала судья.

По версии следствия, будучи министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области с сентября по декабрь 2023 года, Пивкин превысил полномочия при заключении контракта на выполнение капитального ремонта автодороги Самара - Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 млрд рублей. Следствие считает, что чиновник препятствовал выполнению работ победителем торгов ПАО "Дорисс" и потребовал привлечь в качестве субподрядчика ООО "Амонд". Ранее Пивкин в суде не признал вину в инкриминируемом преступлении.

В ходе заседания 1 августа по видео-конференц-связи состоялся повторный допрос потерпевшей по делу, генерального директора ПАО "Дорисс" Люции Сафиной. По ее словам, ущерб состоит в существенном нарушении интересов компании, в частности, из-за недополученного дохода в организации возникли сложности с выплатой зарплат сотрудникам. При этом Сафина отметила, что организация получила чистую прибыль от исполнения контракта, хотя рассчитывала на больший доход.

Сторона защиты Пивкина ходатайствовала о проведении судебной финансовой экспертизы. В частности, адвокат Вячеслав Яблоков указал на то, что в обвинительном заключении говорится о причиненном ущербе в сумме более 74 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Октябрьский районный суд Самары 22 июня 2024 год арестовал Пивкина по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В августе 2024 года суд временно отстранил его от исполнения обязанностей. Пивкин занимал должность министра транспорта и автодорог Самарской области с 2012 года.