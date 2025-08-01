Водитель без прав столкнулся с багги, которым управлял семилетний ребенок, мужчина скрылся с места происшествия, пострадавший умер, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суд в Рязани заключил под стражу водителя по подозрению в совершении ДТП, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

"В Рязани на основании ходатайства следователя СК России под стражу заключен водитель, подозреваемый в совершении смертельного ДТП", - сказано в сообщении. Уточняется, что водителя подозревают по п. "б", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным следствия, 27 июля 38-летний водитель без права управления автомобилем на дороге в Чучковском районе Рязанской области столкнулся с самодельным транспортным средством (багги), которым управлял семилетний ребенок. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, ребенок умер. "По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.