Движение приостанавливали из-за возгорания сухой растительности вдоль трассы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Автодорогу Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск в Ростовской области открыли для движения машин после перекрытия, связанного с возгоранием сухой растительности вдоль трассы. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Движение восстановлено", - сказано в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание сухой растительности произошло на 131-м км трассы Ростов-на-Дону - Волгодонск. Площадь пожара составила 0,5 га, из-за сильного задымления движение по автомагистрали временно перекрывали.