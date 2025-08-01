Также продолжается ликвидация последствий цунами на рыбоперерабатывающем заводе "Алаид", сообщили в правительстве Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Горячее водоснабжение восстановлено в городе Северо-Курильск на острове Парамушир после прошедшего в регионе землетрясения и цунами, сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области.

"В Северо-Курильске продолжают устранять последствия землетрясения и цунами. <…> В городе возобновлено горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу.

Детский сад города Северо-Курильск заработает в понедельник, 4 августа, сообщили ранее в правительстве региона. Здание было обследовано после ЧП.

В правительстве также добавили, что работы по ликвидации последствий цунами продолжаются на рыбоперерабатывающем заводе "Алаид".

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.