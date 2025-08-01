Пожарные локализуют еще одно возгорание, сообщила замдиректора по охране территории нацпарка Надежда Гейтман

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное лесное возгорание, которое возникло на труднодоступной территории национального парка "Водлозерский" и достигло площади в 80 га. Еще одно возгорание в стадии локализации, сообщила ТАСС заместитель директора по охране территории нацпарка Надежда Гейтман.

31 июля сообщалось о двух действующих в парке пожарах, возникших из-за сухих гроз. Добраться к местам можно было лишь с помощью авиации. Один из пожаров на площади 80 га в тот момент находился в стадии локализации. Площадь второго, по предварительным данным, в настоящее время составляет около 32 га.

"Пожар на площади 80 гектаров ликвидирован, второй находится в стадии локализации. Там работают пожарные из Единого лесопожарного центра Архангельской области и сотрудники учреждения <...>, 23 человека в общей сложности", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в нацпарке сообщили, что это первый крупный пожар на его территории за последний 14 лет.

Национальный парк "Водлозерский", созданный в 1991 году, располагается на территориях Республики Карелия и Архангельской области. Он занимает площадь в 0,5 млн га и является биосферным резерватом ЮНЕСКО. На территории парка сохранен крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги. Средний возраст древостоев 200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста.