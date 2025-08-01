На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил насмерть женщину на пешеходном переходе, а потом врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

"По предварительным данным, на Вильнюсской улице в районе дома 5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством. В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Привлечение водителя к установленной законом ответственности находится на контроле в прокуратуре, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.