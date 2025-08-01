По версии ведомства, Евгений Шулепов через подконтрольного ему директора ОАО "Вологодский станкостроительный завод" довел предприятие до банкротства и выкупил оставшуюся часть активов по заниженной стоимости

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск к бывшему главе Вологды и экс-депутату Госдумы Евгению Шулепову, обвинив его в незаконном обогащении. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Занимаемые Шулеповым должности запрещали ему заниматься бизнесом, но он оставался учредителем нескольких компаний либо продолжал коммерческую деятельность через третьих лиц. По версии Генпрокуратуры, в 2004 году он через подконтрольного ему директора ОАО "Вологодский станкостроительный завод" довел предприятие до банкротства и выкупил оставшуюся часть активов по заниженной стоимости. Для легализации этой сделки Шулепов переоформил завод на подконтрольные ему организации. Кроме того, Шулепов навязывал местным девелоперам использование услуг его компании для выдачи разрешений на строительство.

По данным Генпрокуратуры, уже после получения должности главы Вологды, Шулепов продолжил получать незаконную прибыль "в виде иного имущества и услуг имущественного характера". Занимаемые же им должности позволяли получать закрытую информацию о хозяйственной деятельности предприятий, что давало возможность обращать их в свою собственность. Кроме того, будучи главой города, Шулепов смог приобрести через городские аукционы десятки участков и помещений для своих компаний.

Как пишет газета, бывший депутат владеет автомобилями Lexus LX570, BMW X4, Jeep Wrangler, маломерным судном Sea-Doo Chellenger 180. Часть активов он переоформил на жену, его бывшую помощницу в Госдуме и на мать помощницы. После обыска правоохранительные органы изъяли у него $16,6 тыс., €20 тыс. и арестовали на счетах более 70 млн рублей. Генпрокуратура требует передать эти активы в доход государства. Иск рассмотрит суд в Вологде.

Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы Шулепов был задержан и арестован 15 мая 2024 года и с того момента находится в СИЗО, где перенес инсульт, позже он отказался от мандата депутата областного парламента. По данным следствия, экс-глава города с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2008-2016 годах. В мае 2025 года областная прокуратура предъявила Шулепову обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток.