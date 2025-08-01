Поврежденный взрывом газа дом в Новороссийске признали безопасным для заселения

Коммунальные услуги предоставляются в полном объеме, отметил замглавы администрации города Александр Гавриков

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Новороссийске, где в июле произошел взрыв бытового газа, признали безопасным для заселения жильцов за исключением трех квартир. Об этом сообщил заместитель главы администрации Новороссийска Александр Гавриков.

Ранее сообщалось, что проводилась экспертиза на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации дома.

"Получено заключение экспертной организации. Эксперты провели внешний осмотр строительных конструкций, зафиксировали дефекты и повреждения на цифровую камеру, а также выполнили инструментальное обследование. Согласно заключению, заселение людей в квартиры и дальнейшая безопасная эксплуатация жилого дома допускаются, за исключением квартир №47, 48 и 58", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коммунальные услуги предоставляются в полном объеме, в трех поврежденных квартирах нужно провести строительно-монтажные работы.

В июле в Новороссийске после хлопка бытового газа загорелись три квартиры в многоэтажном доме, площадь пожара составляла 300 кв. м. Были эвакуированы 25 человек, пожилой мужчина 1929 года рождения погиб. Власти города ввели локальный режим ЧС для осуществления выплат пострадавшим. Сообщалось, что при ЧП оказалась повреждена 21 квартира.