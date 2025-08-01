В городе организовали оперштаб, людям подвозят воду, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Гукове Ростовской области после четырех аварий на водоводе, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В городе организован оперштаб, людям подвозят воду, для бесперебойной работы скважины на насосной станции установили временный генератор.

За последние две недели при сильной жаре в регионе произошел ряд коммунальных аварий, в том числе отсутствовало водоснабжение в трех районах Ростова-на-Дону, нескольких поселках города Шахты, а также в Гукове, Звереве и Красносулинском районе.

"В Гукове сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением. По моему поручению на насосную станцию, обеспечивающую водой Гуково, Зверево и Красносулинский район, оперативно выехали мой заместитель Владимир Ревенко, министр ЖКХ Антонина Пшеничная и представители прокуратуры. На месте организован оперативный штаб", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что для населения организован подвоз воды, а для бесперебойной работы скважин при отключении электроэнергии на насосной станции установили временный генератор, который будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров.

"Сейчас энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство", - добавил врио губернатора региона.

О ситуации с водоснабжением шахтерских территорий

В феврале 2025 года власти региона сообщали о том, что водоснабжение шахтерских территорий остается проблемой для Ростовской области, для реконструкции системы Шахтинско-Донского водопровода необходимо 36 млрд рублей.