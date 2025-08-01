Максимальное время опоздания составляет около двух часов, сообщили в Горьковской железной дороге

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поезда Ижевск - Москва и Ижевск - Адлер задержаны в связи со сходом колесной пары маневрового локомотива на станции Ижевск. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

"В связи со случившимся задержаны пассажирские поезда № 25 сообщением Ижевск - Москва и № 497 сообщением Ижевск - Адлер. Максимальное время опоздания составляет около двух часов", - говорится в сообщении.

По информации Горьковской железной дороги, сход колесных пар локомотива произошел 1 августа около 15:08 мск на станции Ижевск во время маневровых передвижений. Пострадавших нет. На место был направлен восстановительный поезд. В настоящее время последствия схода устранены. Причины произошедшего устанавливаются.

"Горьковская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное, чтобы сократить время опоздания поездов", - отмечается в сообщении.