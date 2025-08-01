В Архангельской области на территории парка "Водлозерский" возник новый пожар

В тушении участвуют 13 сотрудников Единого лесопожарного центра региона, сообщила замдиректора по охране территории нацпарка Надежда Гейтман

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Новый лесной пожар обнаружили специалисты в труднодоступной части национального парка "Водлозерский" на территории Онежского района. В борьбе с огнем участвуют 13 сотрудников Единого лесопожарного центра Архангельской области, сообщила ТАСС заместитель директора по охране территории нацпарка Надежда Гейтман.

31 июля сообщалось о двух действующих в парке пожарах, возникших из-за сухих гроз. Добраться к ним можно было лишь с помощью авиации. Один из пожаров на площади 80 га ликвидирован, второй - на площади 32 га - локализован.

"Пожар обслуживает Единый лесопожарный центр, площадь его пока неизвестна. Там 13 человек работает. Это Онежский район Архангельской области", - рассказала собеседница агентства.

По предварительным данным, пожар был обнаружен утром 31 июля в зоне, где находится болотистая местность. Возгорание произошло из-за сухой грозы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Добраться до места ЧП можно лишь с помощью авиации.

Национальный парк "Водлозерский", созданный в 1991 году, располагается на территориях Республики Карелия и Архангельской области. Он занимает площадь в 0,5 млн га и является биосферным резерватом ЮНЕСКО. На территории парка сохранен крупнейший в Европе массив коренных лесов европейской тайги. Средний возраст древостоев - 200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста.