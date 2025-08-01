Авария произошла на реке Волге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

ТВЕРЬ, 1 августа. /ТАСС/. Два плавсредства столкнулись на реке Волге в Калязинском округе Тверской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"1 августа 2025 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение о происшествии на акватории реки Волга в районе н. п. Староселка Калязинского МО. <…> По прибытии установлено, что произошло столкновение двух плавсредств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Как позже уточнили в ведомстве, произошло столкновение маломерного судна с баржей. Все пострадавшие - взрослые. "Трое доставлены в лечебное учреждение, один от госпитализации отказался", - добавили в пресс-службе.