Также суд арестовал второго фигуранта, которому предъявили аналогичное обвинение

МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Суд в Москве арестовал директора по энергетическому комплексу - начальника филиала "Трансэнерго" Российских железных дорог Валентина Санько по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, который избрал эту меру пресечения.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок 1 месяц 24 суток",- сказано в сообщении пресс-службы.

Также суд арестовал второго фигуранта дела Алексея Селякова. Ему предъявлено аналогичное обвинение.

"Трансэнерго" осуществляет функции по удовлетворению потребностей РЖД в электроэнергии, в том числе проводит покупку, передачу и распределение электрической энергии для нужд компании.