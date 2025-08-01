Японское национальное метеорологическое управление оценивает возможность возникновения цунами

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Столб пепла и дыма после нового извержения вулкана Левотоби на острове Флорес (провинция Восточная Нуса- Тенгара) поднялся на высоту более 19 км. Об этом говорится в сообщении японского национального метеорологического управления.

Сейчас оно оценивает возможность возникновения цунами после извержения, которое началось ориентировочно в 20.10. мск 1 августа. Сейчас вулкан активно выбрасывает клубы раскаленного пепла.

Предыдущее извержение Левотоби произошло 7 июля. Этот вулкан со сдвоенной вершиной расположен в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой Перемпуан (1 703 м).

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг состоит из 18 тыс. островов, он расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, где отмечена повышенная сейсмическая активность. В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.