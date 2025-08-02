Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Возгорание кровли нежилого помещения произошло в одном из районов Воронежской области после падения обломков уничтоженных беспилотников. Пожар оперативно потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести районах Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов.

"Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков уничтоженных БПЛА произошло возгорание кровли нежилого здания (оно было оперативно потушено), повреждены стены и остекление ряда домов, трактор и несколько автомобилей", - написал Гусев.

Он также отметил, что, исходя из оперативной обстановки, режим непосредственной угрозы удара БПЛА не объявлялся. "Осмотр территории продолжается. В муниципалитете готовятся приступить к устранению последствий", - написал он.