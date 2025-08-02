Он задержан и ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщает столичная прокуратура

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки, который в пятницу днем сбил женщину-пешехода на юго-западе Москвы, был в состоянии опьянения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Водитель автомобиля "Ауди А6" на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно освидетельствованию обвиняемого на состояние опьянения, проведенном на месте ДТП, в выдыхаемом воздухе уровень алкоголя превысил 1,4 мг/л", - говорится в сообщении.

Водитель задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения. По этой статье мужчине грозит до 12 лет заключения.

Днем в пятницу на Вильнюсской улице в районе дома №5 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством. В результате дорожной аварии женщина-пешеход 1949 года рождения погибла.