Несколько пострадавших госпитализированы, сообщили в МВД по республике

УФА, 2 августа. /ТАСС/. Автобус с 48 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Мордовии, пострадали семь человек, среди них один ребенок. Несколько пострадавших госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, на правый бок. В результате ДТП шесть человек, в том числе один ребенок, получили легкие и средней тяжести травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром в субботу недалеко от села Хлебино Теньгушевского района Мордовии.

Пострадавшим оказана помощь на месте, часть из них госпитализирована. Водитель трезв, причины ДТП устанавливает полиция, отметили в МВД.