Еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Лениногорском районе Татарстана, погибли два человека. Еще четверо получили травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, ДТП произошло около 08:00 на автодороге Альметьевск - Бугульма. Автомобиль ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Mokka.

"В результате ДТП два пассажира ВАЗ-2111 погибли на месте, еще четверо человек с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водителю и пассажирам Opel Mokka оказана медицинская помощь", - указано в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле ВАЗ находились шесть человек. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.