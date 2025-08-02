Полицейские задержали трех подозреваемых, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих человек, которые подозреваются в разбойном нападении на сотрудников магазина на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 31 июля на улице Декабристов трое злоумышленников пытались похитить товар из магазина. "Сотрудники магазина пытались пресечь противоправные действия. В результате контролеру и продавцу магазина были нанесены телесные повреждения. На месте происшествия пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, один из работников магазина госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские задержали трех подозреваемых в разбое. В отношении них возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Кроме того, материалы по оскорблению представителей власти при исполнении служебных обязанностей направлены в следственные органы, добавили в пресс-службе.